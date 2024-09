Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân huyện Gò Công Đông

*** Huyện Gò Công Tây phấn đấu đến cuối năm ra mắt 3 xã nông thôn mới nâng cao. * Thị trấn Chợ Gạo giải ngân vốn chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù. * Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai các hoạt động đồng hành với ngư dân Gò Công Đông. * Huyện Cai Lậy triển khai rà soát, thống kê hộ nghèo và hộ cận nghèo. * Thống kê ban đầu đã có 22 người chết, 3 người mất tích, hàng trăm người thương vong do siêu bão Yagi. * Làm việc với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ mỗi địa phương 100 tỷ để khắc phục hậu quả bão số 3. * Đã tìm thấy thi thể 4 người trong số 6 người bị vùi lắp ở Sa Pa. * Nước lũ Sông Hồng dâng cao, người dân Yên Bái chạy lụt trong đêm. * Lũ sông Cầu tràn vào các khu dân cư, Thái Nguyên xuyên đêm sơ tán dân. * Hải Nam Trung Quốc thiệt hại gần 450 triệu USD do siêu bão Yagi. * Chính phủ dành 30 tỷ đồng cho Hải Dương khắc phục sau bão. * Yên Bái đề nghị chính phủ hỗ trợ 113 tỷ khắc phục hậu quả bão số 3. * Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Hải Phòng vẫn chưa được cấp điện trở lại. * Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên cấp điện, viễn thông, thông tin liên lạc cho người dân. * 100 thanh niên ở Thừa Thiên Huế tình nguyện lên đường hỗ trợ người dân Hải Phòng khắc phục bão. * Cảnh sát biển cứu được 43 ngư dân mắc kẹt trên vùng biển Quảng Ninh. * Sau bão số 3, mưa to, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều tỉnh phía Bắc. * Việt Nam có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO mới. * Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị phát huy hiệu quả mô hình cà phê doanh nghiệp. * Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án cầu Rạch Miễu 2 trong điều kiện mưa bão. * Tổng thống Mozambique bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. * Đào tạo 100.000 doanh nghiệp Việt ứng dụng thương mại điện tử. * Một Công ty kinh doanh nhà bị phạt vì kinh doanh game trúng thưởng. * Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mua bán người ở Bình Định và Phú Yên. * Các cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực làm rõ nhân thân của các trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng. * Xe tải lấn làn cán người tử vong ở Thủ Đức. * Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu nhiều thiếu nữ. * Tỉnh Lào Cai công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng. * Nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai dính sai phạm tại dự án của Tập đoàn FLC. * Ukraine tấn công kho chứa dầu của Nga. * Mùa bão ở Đại Tây Dương đang quá bất thường, giới khoa học lo ngại. * Pháp dùng tiền tịch thu từ Nga mua vũ khí cho Ukraine. * Chính trường Pháp chia năm xẻ bảy vì Tổng thống. * Ấn Độ: 7 người chết vì bị sét đánh. * Israel tấn công 5 địa điểm ở Syria. * Lại xảy ra hỏa hoạn trong trường học ở Keney, 21 học sinh thiệt mạng. * Boeing đạt thỏa thuận sơ bộ ngăn 30.000 nhân sự đình công.