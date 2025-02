Cảnh giác với độ mặn tăng sau Tết

*** Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong những ngày Tết diễn ra an toàn thông suốt. * Sau Tết, độ mặn trên sông Tiền, sông Soài Rạp và kênh Chợ Gạo có dấu hiệu tăng, bà con nông dân nên cảnh giác khi lấy nước vào đồng ruộng để tưới tiêu. * Trên sông Tiền, tại cống Vàm Giồng, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, độ mặn đo được là 4,92 g/l, cao hơn so cùng kỳ năm 2024 là 2,92 g/l. * Tại công viên Lạc Hồng, thành phố Mỹ Tho, độ mặn đo được là 2,24 g/l, tăng 0,04 g/l so ngày hôm trước, cao hơn so cùng kỳ năm trước là 0,24 g/l. * Trên sông Hàm Luông, đoạn qua địa bàn thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Chợ Lách, mặn cũng bắt đầu xuất hiện. * Tỉnh ủy Tiền Giang thăm, chúc Tết tại Bộ đội Biên phòng Tiền Giang. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Gạo tổ chức Hội thi Tiếng hát mùa Xuân năm 2025. * Huyện Gò Công Đông tổ chức Hội thi Nét đẹp tuổi thơ mừng Xuân Ất Tỵ. * Huyện Cai Lậy chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2025. * Lãnh đạo UBND thị xã Cai Lậy tặng quà Tết cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. * Vườn hoa Mãn Đình Hồng ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho thu hút đông đảo khách đến tham quan, chụp ảnh. * Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương và vùng Tây Nguyên. * Nam Định: Xe ô tô lao xuống mương làm 7 người chết, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra và xử lý nghiêm vi phạm. * Hà Nội: Tạm đình chỉ quán bún riêu bán 1,2 triệu đồng 3 tô vào ngày mùng 1 Tết. * Hàng ngàn chim trời về trú ngụ tại khu vườn ngay cạnh Quốc lộ 91 qua An Giang. * Phú Yên: Nhiều du khách đến chinh phục ngọn Hải Đăng 135 năm tuổi. * Bắc Giang: Đàn trâu hàng chục con đi vào đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, người chăn thả bị xử phạt theo Nghị định 168. * Một chủ nhà ở miền Tây chăm sóc 20 cây mai vàng nở rộ vàng rực đúng Tết cho người dân đến chụp ảnh. * Mùng 4 Tết, Thủ tướng thị sát tại các dự án sân bay, cao tốc tại Đông Nam bộ. * Cảnh sát giao thông tạm giữ hơn 2.300 xe vi phạm giao thông trong ngày mùng 3 Tết. * Hà Nam: Người đàn ông đi lạc tối mùng 1 Tết được Công an hỗ trợ đưa về nhà. * Quảng Trị: 3 anh em mất gia sản vì đàn trâu 6 con nghi bị kẻ gian bắn, xẻ thịt bán Tết. * Phú Yên: 1 người đàn ông tự ý chiếm lòng đường vỉa hè giữ xe để thu phí. * Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương, phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ. * Nổ nhà máy sản xuất đạn dược ở Tây Ban Nha. * WHO triển khai nhóm y tế khẩn cấp hỗ trợ Uganda ứng phó đợt bùng phát mới dịch Ebola. * Tai nạn máy bay ở Mỹ làm 67 người thiệt mạng. * Nga chặn đứng âm mưu cho nổ tung tàu hỏa chở khách. * Thái Lan công bố lệnh cấm đốt để kiểm soát ô nhiễm không khí.