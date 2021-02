Cảnh báo đáng sợ về ngày Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang

Các mối đe dọa cho thấy những phần tử cực đoan có thể tấn công Điện Capitol trong lúc Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang, bà Yogananda Pittman khẳng định với các nhà lập pháp trong lúc kêu gọi duy trì các biện pháp thắt chặt an ninh nghiêm ngặt xung quanh tòa nhà này.

“Thành viên của các nhóm dân quân có mặt trong vụ bạo loạn hôm 6-1 đã thể hiện ý định nổ tung Điện Capitol và gây thương vong cao nhất có thể trong sự kiện thông điệp liên bang sắp tới. Chúng tôi cho rằng Cảnh sát Capitol cần duy trì công tác tăng cường an ninh cho đến khi chúng tôi giải quyết các mối đe dọa” – Quyền Cảnh sát trưởng Capitol Pittman nói.

Thời điểm Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang, vốn thường diễn ra vào đầu năm, vẫn chưa được công bố.

Quyền Cảnh sát trưởng Capitol Yogananda Pittman. Ảnh: AP

Theo Reuters, các biện pháp đảm bảo an ninh chưa từng có đã được triển khai tại Washington sau vụ tấn công chết chóc nhằm vào Điện Capitol hôm 6-1, bao gồm rào chắn và các điểm kiểm tra an ninh do Vệ binh Quốc gia kiểm soát. Khoảng 5.000 binh sĩ dự kiến ở lại Washington đến giữa tháng sau.

Đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tràn vào Điện Capitol nhằm ngăn Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử 2020.

Vụ việc khiến quá trình chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Biden bị trì hoãn trong vài giờ. Đến thời điểm hiện tạm, hơn 200 đối tượng đã bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công kể trên, trong đó có những kẻ liên quan đến các nhóm cực hữu cực đoan, như Oath Keepers và Proud Boys.