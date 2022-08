Cảng Du thuyền Mỹ Tho đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau đại dịch Covid – 19

- Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Gạo vừa giải ngân 2,8 tỷ đồngcho 34 hộ dân tại xã Lương Hòa Lạc. - Trong 6 tháng đầu năm, huyện Châu Thành thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước được trên 08 tỷ đồng. - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có giải pháp với mẫu hộ chiếu mới, tránh tác động bất lợi. - Thu hồi dự án y tế 2.600 tỉ đồng ở Tam Đảo do chậm triển khai. - Bình Thuận đề nghị công an điều tra các sai phạm đất đai tại Hàm Tân. - TAND TP.HCM vừa trả hồ sơ, yêu cầu VKSND cùng cấp làm rõ thêm hành vi của lập trình viên Nhâm Hoàng Khang. - Phú Quốc vào top 25 đảo tốt nhất thế nhờ đồ ăn ngon, bãi biển cát trắng, rạng san hô đẹp. - Khu vực giữa Biển Đông chuẩn bị xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới. - Nhiều ngân hàng thương mại vừa công bố biểu lãi suất huy động mới theo hướng tiếp tục tăng ở các kỳ hạn...