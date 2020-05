Cận cảnh chuyến bay đầu tiên từ Mỹ hạ cánh xuống Vân Đồn đưa 343 người Việt về nước

Vào 18 giờ 44 ngày 8-5, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 343 hành khách Việt Nam khởi hành từ San Francisco (California, Mỹ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đây là lần đầu tiên hàng không dân dụng của Việt Nam thực hiện một chuyến bay từ Mỹ, đồng thời còn là chuyến bay đặc biệt đưa người Việt mắc kẹt tại một trong những vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới về nước.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi), du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Trước đó, chuyến bay chiều đi, cũng mang số hiệu VN1, hành trình Hà Nội – San Francisco đã chở theo công dân Mỹ hồi hương, đồng thời hỗ trợ vận chuyến miễn cước trang bị y tế do các đơn vị trong nước ủng hộ, gửi tặng cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Vietnam Airlines cho biết Mỹ không phải điểm đến thường lệ của Vietnam Airlines và là đường bay dài có tổng chiều dài hành trình khứ hồi hơn 25.000 km, nên công tác tổ chức chuyến bay này đòi hỏi sự phối hợp đặc biệt chặt chẽ, kỹ lưỡng giữa các cơ quan nhà nước Việt Nam, Vietnam Airlines với các nhà chức trách Mỹ.

Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay lớn nhất, hiện đại nhất của Vietnam Airlines hiện nay là Boeing 787-10. So với tổ bay của một chuyến bay chặng dài thường lệ là 14 đến 16 người, chuyến VN1 huy động số lượng thành viên tổ bay gần gấp đôi, lên tới gần 30 người, gồm 8 phi công, 16 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, 2 nhân viên mặt đất. Việc này nhằm đảm bảo an toàn bay, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của tổ bay. Cơ trưởng chịu trách nhiệm chính trên chuyến bay có hơn 26 năm kinh nghiệm, đồng thời chính là phi công từng lái Boeing 787-9 và Boeing 787-10 đầu tiên của Vietnam Airlines từ nơi lắp ráp ở Mỹ về Việt Nam vào các năm 2015, 2019. Không chỉ có phi công, tiếp viên, chuyến bay còn chở theo nhân viên kỹ thuật, nhân viên mặt đất giàu kinh nghiệm để thực hiện các nghiệp vụ hành khách, hành lý, kiểm tra kỹ thuật cần thiết ngay tại sân bay ở Mỹ.

Hành khách được kiểm tra y tế tại sân bay Vân Đồn

Toàn bộ hành trình khứ hồi từ lúc cất cánh tại Nội Bài, đến Mỹ và trở về Vân Đồn kéo dài hơn 33 tiếng. Quá trình phục vụ từ mặt đất đến trên không được tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh, an toàn bay. Tổ bay được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, hạn chế di chuyển, giao tiếp trong quá trình phục vụ. Hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay. Mỗi hành khách được Vietnam Airlines cung cấp 2 khẩu trang kháng khuẩn để sử dụng trong suốt hành trình. Sau khi chuyến bay từ Mỹ hạ cánh tại Vân Đồn, các hành khách được đưa đi cách ly tập trung theo quy định, còn máy bay được vệ sinh, khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách.

Cũng như đối với các chuyến bay khác về từ vùng dịch Covid-19, sân bay Vân Đồn đã áp dụng quy trình khép kín đặc biệt phía bên ngoài nhà ga để đón chuyến bay từ Mỹ ngay khi hạ cánh. Ban lãnh đạo Sân bay đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ chuyến bay nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, khi thực hiện nghiệp vụ, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Hành khách khi xuống sân bay được đón tiếp và thực hiện các thủ tục khai báo y tế bắt buộc, thủ tục nhập cảnh, hải quan bên ngoài nhà ga. Tất cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt. Sau đó, hành khách được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định. Khu vực nhà ga, luồng di chuyển của hành khách được khử trùng, khử khuẩn sau khi hoàn tất đón chuyến bay. Quy trình này đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa hành khách với nhau và với nhân viên sân bay.

Được biết, công tác xin cấp phép bay trải qua nhiều khâu, thực hiện với nhiều đơn vị trong nhiều ngày để nhà chức trách Mỹ đi đến quyết định cấp phép cho chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam khởi hành vào ngày 7-5. Trước đó, chuyến bay “giải cứu” người Việt Nam bị mắc kẹt tại Mỹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dự kiến khởi hành từ San Francisco, bang California vào ngày 2-5 và hạ cánh tại sân bay Vân Đồn ngày 3-5. Tuy nhiên, chuyến bay đã bị hủy do chưa đủ giấy phép khai thác theo quy định. Sau đó, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đã tích cực phối hợp với nước sở tại hỗ trợ hãng hàng không nhanh chóng giải quyết các thủ tục để triển khai chuyến bay đưa công dân về nước an toàn.

343 công dân về nước đợt này nằm trong số gần 1.000 công dân, du học sinh Việt Nam tại Mỹ đăng ký về nước với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ. Do công dân phải di chuyển từ những địa điểm khác nhau, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã hết sức nỗ lực hỗ trợ công dân trong việc lưu trú, di chuyển và phòng ngừa dịch bệnh trong thời gian ở tại San Francisco chờ chuyến bay. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cũng đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước đã thực hiện các chuyến bay đưa công dân ta từ nước ngoài về. Thời gian tới, các chuyến bay đưa công dân về nước sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương.

Hình ảnh về hành trình đặc biệt của chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam:

Tổng chiều dài hành trình bay thẳng hai chiều không điểm dừng hơn 25.000 km

Tổ bay họp trước lúc khởi hành từ Việt Nam