Cái Bè xét xử vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả

(THTG) Ngày 28/02, Toà án nhân dân huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng Đào Tấn Tài, ngụ xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Quang cảnh buổi xét xử vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Theo cáo trạng, vào lúc 06 giờ 35 phút ngày 20/04/2022, tại ấp Hoà Phúc, xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè bắt quả tang Đào Tấn Tài có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh với số lượng 1.236 hộp thuốc, với tổng giá trị tương đương hàng thật trên 141,5 triệu đồng.

Hành vi nêu trên của bị can Đào Tấn Tài đã phạm vào tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” được quy định tại khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, bị can Đào Tấn Tài đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó, bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự, Toà án nhân dân huyện Cái Bè tuyên án Đào Tấn Tài 04 năm tù giam, đồng thời tịch thu các phương tiện gây án, tiêu huỷ các loại thuốc giả./.

Hữu Nhân