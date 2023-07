(THTG) Ngày 20-7, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đội xây cầu Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang và Ủy ban nhân dân xã An Hữu, huyện Cái Bè tổ chức khành thành cầu Ba Miệng có tổng kinh phí xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng.

Cái Bè khánh thành cầu Ba Miệng hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa

Công trình cầu Ba Miệng thuộc ấp 2, xã An Hữu được xây dựng theo hình chữ Y có chiều dài 66 mét, rộng 4 mét, kết cấu bê tông cốt thép với tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ 120 triệu đồng do Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân xã An Hữu vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Trong đó Phật giáo Hòa Hảo, Đội xây cầu Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang hỗ trợ khoảng 70%, địa phương và Nhân dân đóng góp thêm khoảng 30%.

Dịp này Ban tổ chức cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho 03 cá nhân “Đã đóng góp kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè.

Mạnh Cường