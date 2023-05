Cái Bè: Bắt giữ 14 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, thu giữ gần 20 triệu đồng

(THTG) Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bè tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang và tiến hành triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xảy ra tại phần đất vườn thuộc ấp 4, xã An Thái Trung.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tại thời điểm bắt quả tang, các đối tượng đang tham gia lắc tài xỉu. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 tấm nhựa Tài – Xỉu cùng các con số, 1 chén bằng sứ dùng để lắc xí ngầu, 11 lá bài tây, 1 tấm nilong, 10 điện thoại di động, 12 xe mô tô các loại. Lực lượng công an cũng lập biên bản tạm giữ số tiền 19.660.000đ. Đồng thời mời về trụ sở công an làm việc 14 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Trong đó, 3 đối tượng gồm Nguyễn Thái Duy, sinh năm 1987, Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1987 cùng ngụ ấp 1, xã Tân Hưng và Phan Văn Hùng, sinh năm 1985 ngụ ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi B là các đối tượng đứng ra tổ chức.

Vụ việc đang được Công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý trước pháp luật.

Tin và ảnh: Quốc Dũng