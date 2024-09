Các trường học ở Mỹ Tho đang tích cực chuẩn bị tham gia Lễ hội Bức tường lồng đèn

*** Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang tặng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo xã Bàn Long huyện Châu Thành. * Từ nay đến cuối năm 2024, huyện Châu Thành phấn đấu ra mắt 2 xã nông thôn mới nâng cao. * Công an Tiền Giang tham gia tọa đàm “Tình cảm cán bộ chiến sĩ công an với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. * Công an Tiền Giang tổ chức hội ý nghiệp vụ phòng chống tội phạm băng nhóm có vũ khí trong thanh thiếu niên. * Xã Phú Cường huyện Cai Lậy tặng Mái ấm nông dân cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. * Tiền Giang: Xử lý 311 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ 2-9. * Các Trường học trên địa bàn thành phố Mỹ Tho sẽ tham gia Hội thi Bức tường lồng đèn nhân dịp Lễ hội Tăng Rằm. * Từ ngày 14 – 17/9, sẽ diễn ra Lễ hội Trăng Rằm tại Công viên Tết Mậu Thân thành phố Mỹ Tho với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn cho trẻ em. * Bão Yagi đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cực mạnh. * Cả khu vực các tỉnh vịnh Bắc Bộ mất điện trên diện rộng, cây cối gãy đổ la liệt, nhiều ngôi nhà bay nốc. * Hải Dương: 1 người tử vong do cây đổ đè trúng. * Tàu bè ở Quảng Ninh bị gió cuốn trôi theo bão. * Người dân Nghệ An gặt lúa chạy bão. * 2 người chết, 92 người bị thương khi bão càn quét qua Đảo Hải Nam Trung Quốc. * Chính phủ chỉ đạo lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng chuẩn bị tinh thần khắc phục sau bão. * Cà Mau: Phạt hơn 2 tỷ đồng 1 Công ty thủy sản làm đường ống xả thải trái phép. * Người nghèo và hộ chính sách ở thành phố Hồ Chí Minh được mổ mắt miễn phí. * 673 ứng viên được đề cử xét công nhận Phó Giáo sư, Giáo sư năm 2024. * An Giang: Cán bộ địa chính xã chiếm đất của 5 hộ dân. * Đồng Nai: Khởi tố người bắn 2 vợ chồng tại chợ, làm người chồng tử vong sau đó. * Bình Dương: Công an xác minh người phụ nữ ngồi trên nắp capo bị chỡ đi trên đường phố. * Cháy lớn tại tỉnh Kon Tum, người dân tụ tập để xem khiến Quốc lộ 14 bị ách tắc. * Nghệ An: Do mâu thuẩn, 1 thanh niên dùng dao đe dọa mẹ, uy hiếp để cướp cháu bé 1 tuổi. * Ninh Thuận: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích khi đi câu cá ở vùng biển Hải Sơn. * Thành phố Hồ Chí Minh và Nam bộ dự báo mưa to đề phòng gió giật mạnh. * Đà Nẳng: Phạt chủ cửa hàng vì lập hóa đơn khống thu lợi bất chính. * Kiên Giang: Thông xe tuyến đường 730 tỷ đồng kết nối Rạch Giá với huyện Châu Thành. * Gia Lai: Bé khuyết tật 5 tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ là do bé khuyết tật khác đánh. * Mỹ gấp rút cứu 6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. * Có Thủ tướng mới, Pháp kỳ vọng phá vở bế tắc chính trị. * Mỹ, Đức, Canada đồng loạt tuyên bố gởi thêm vũ khí cho Ukraine. * Cháy ký túc xá Trường học ở Kenya, 17 học sinh bị thiệt mạng.