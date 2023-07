Các huyện phía Tây khẩn trương xuống giống lúa Hè Thu né lũ cuối vụ

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đàn gia súc, gia cầm tỉnh Tiền Giang đồng loạt giảm so với cùng kỳ năm trước. - Bắt giữ tàu cá vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu D.O trái phép. - Công an huyện Gò Công Tây tạm giam đối tượng Lê Văn Tâm tàng trữ trái phép chất ma túy. - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT tại huyện Gò Công Đông. - Trong hơn 2 năm qua, huyện Cai Lậy đã giải quyết việc làm cho hơn 4.400 lao động, đạt hơn 57% Nghị quyết. - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Phát hiện 40 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi - 6 tháng, Việt Nam xuất siêu 12,25 tỷ USD. - 6 tháng, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công đạt 15% tổng vốn được giao. - Việt Nam dự hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông lần thứ 13 ở Mỹ. - Sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 18-7...