Các đơn vị chúc mừng Đài PT&TH Tiền Giang nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(THTG) Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), trong ngày 19/6, lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.

Đoàn do lãnh đạo Công ty Điện lực Tiền Giang tặng hoa chúc mừng Đài PT&TH Tiền Giang.

Đoàn do lãnh đạo Công ty Điện lực Tiền Giang đã gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò, đóng góp của Đài PT&TH Tiền Giang trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là đồng hành cùng ngành điện lực trong thời gian qua. Những nội dung truyền thông do Đài thực hiện đã giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành điện, tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả. Công ty Điện lực đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo của Đài nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, đồng hành của Đài trong việc truyền tải thông tin thiết thực đến người dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đoàn của Công an tỉnh Tiền Giang do Đại tá Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã ghi nhận những đóng góp thiết thực của Đài trong việc phản ánh kịp thời các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật, đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân. Nhiều chuyên mục, phóng sự, tin tức do Đài thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Đài tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, nhất là trong bối cảnh công nghệ truyền thông ngày càng phát triển.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Mỹ Tho đến thăm, chúc mừng Đài nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Mỹ Tho do bà Lê Thị Bé Phượng – Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng Đài PT&TH Tiền Giang. Lãnh đạo thành phố Mỹ Tho đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Đài PT&TH Tiền Giang trong công tác tuyên truyền, phản ánh sinh động tình hình kinh tế – xã hội, cũng như đồng hành hiệu quả với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội. Lãnh đạo thành phố gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ những người làm báo, vì sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn Đài PT&TH tiếp tục đồng hành trên hành trình phát triển, cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp, văn minh, hiện đại, bắt nhịp với sự chuyển mình của đất nước.

Đoàn của Viettel Tiền Giang đến thăm, chúc mừng Đài nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn của Viettel Tiền Giang cũng đã đến thăm, chúc mừng Đài nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đại diện Viettel gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể cán bộ lãnh đạo và phóng viên, kỹ thuật viên của Đài, đồng thời đánh giá cao vai trò của Đài trong công tác tuyên truyền, để truyền tải thông tin chính thống và đồng hành cùng các hoạt động của doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số và an sinh xã hội tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đài, ông Nguyễn Sĩ Hùng – Giám đốc Đài PT&TH Tiền Giang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với Đài, đồng thời chia sẻ quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để kịp thời chuyển tải những thông tin chính xác, hiệu quả và nhân văn đến công chúng. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, cùng hướng đến mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phục vụ người dân và sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Ngọc Giang – Nguyễn Phong