Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận án phạt, đại diện Indonesia hưởng lợi

Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận án phạt, mất suất dự vòng 1/8 giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới và đội chủ nhà Indonesia là những người hưởng lợi với quyền đi tiếp sau vòng bảng.

Ở vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới, U21 Việt Nam xuất sắc thắng 4 trong 5 trận và có được vị trí nhì bảng A. Theo phân nhánh ban đầu, U21 Việt Nam sẽ tiến vào vòng 1/8 và gặp U21 Thổ Nhĩ Kỳ, đội xếp thứ 3 bảng C.

Ảnh: FIVB.

Tuy nhiên vào đêm 12/8, FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới) ra phán quyết một cầu thủ của U21 Việt Nam không đủ tư cách tham dự giải nhưng vẫn ra sân thi đấu ở 4 trận đầu tiên. Do đó, kết quả của 4 trận này không được tính và U21 Việt Nam bị xử thua 0-3.

Riêng trận đấu cuối cùng vòng bảng với Puerto Rico, VĐV được xác định không đủ tư cách của U21 Việt Nam không tham dự nên kết quả chiến thắng 3-1 của U21 Việt Nam vẫn được giữ nguyên.

Như vậy, FIVB ghi nhận U21 Việt Nam thắng 1, thua 4 ở 5 trận vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới, xếp hạng 6 chung cuộc ở bảng A và sẽ gặp U21 Ai Cập ở trận đấu phân hạng từ 17 đến 24.

Việc U21 Việt Nam tụt xuống cuối bảng theo bảng xếp hạng đã giúp U21 Indonesia từ vị trí thứ 5 được đôn lên xếp hạng 3 và có vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Theo HLV Marcos Sugiyama của U21 Indonesia, đội bóng này luôn cập nhật thông tin để chuẩn bị tinh thần và đã sẵn sàng để thi đấu vòng 1/8. Tại vòng 1/8, U21 Indonesia sẽ gặp ứng viên vô địch – đội U21 Italia trong trận đấu diễn ra lúc 19h hôm nay 13/8.

