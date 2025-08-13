Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận án phạt, đại diện Indonesia hưởng lợi
Tuy nhiên vào đêm 12/8, FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới) ra phán quyết một cầu thủ của U21 Việt Nam không đủ tư cách tham dự giải nhưng vẫn ra sân thi đấu ở 4 trận đầu tiên. Do đó, kết quả của 4 trận này không được tính và U21 Việt Nam bị xử thua 0-3.
Riêng trận đấu cuối cùng vòng bảng với Puerto Rico, VĐV được xác định không đủ tư cách của U21 Việt Nam không tham dự nên kết quả chiến thắng 3-1 của U21 Việt Nam vẫn được giữ nguyên.
Việc U21 Việt Nam tụt xuống cuối bảng theo bảng xếp hạng đã giúp U21 Indonesia từ vị trí thứ 5 được đôn lên xếp hạng 3 và có vé đi tiếp vào vòng 1/8.
Theo HLV Marcos Sugiyama của U21 Indonesia, đội bóng này luôn cập nhật thông tin để chuẩn bị tinh thần và đã sẵn sàng để thi đấu vòng 1/8. Tại vòng 1/8, U21 Indonesia sẽ gặp ứng viên vô địch – đội U21 Italia trong trận đấu diễn ra lúc 19h hôm nay 13/8.
