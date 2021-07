+ Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang do Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh làm Tổ trưởng. + Cảng cá Mỹ Tho có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã khẳng định và 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR. + Các ngành chức năng đã test nhanh 400 người là cán bộ, viên chức, hộ tiểu thương và người lao động tại Cảng cá Mỹ Tho, đồng thời test nhanh 414 tiểu thương Chợ Cũ. + Huyện Chợ Gạo ghi nhận ca nghi mắc Covid-19, ngụ ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, công nhân vệ sinh hợp đồng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. + Huyện Gò Công Đông ghi nhận trường hợp nghi mắc Covid-19 đầu tiên, ngụ ấp 4, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, là công nhân đang làm việc tại Công ty PouYuen - Tp. Hồ Chí Minh...