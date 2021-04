Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Ngày hội “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”

+ Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh sẽ nộp hồ sơ dự thi từ ngày 27.4 đến hết ngày 11.5 + Đập thép Nguyễn Tấn Thành còn trữ nguồn nước ngọt bổ cấp cho hai nhà máy nước tỉnh Tiền Giang và một nhà máy nước ở tỉnh Long An, phục vụ cho hơn 1 triệu hộ dân. + Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cái Bè tổ chức giải ngân vốn vay 575 triệu đồng cho 13 hộ dân tại xã Thiện Trung + Trong 5 năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành đã cho 460 hộ vay vốn sản xuất với dư nợ trên 40 tỷ đồng, xây dựng được 60 căn nhà tình nghĩa với kinh phí 2,5 tỷ đồng. + Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện Cái Bè có 1.134 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó cấp Trung ương 1 hộ, tỉnh 53 hộ, huyện 182 hộ và xã là 898 hộ. + Trong Quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng huyện Châu Thành ước đạt hơn 2000 tỷ đồng , đạt 25% so với Nghị quyết và giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước...