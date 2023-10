Bộ TT-TT và các nhà mạng sử dụng tên định danh để chống cuộc gọi mạo danh

- Khẩn trương xây dựng khu tái định cư Dự án Nâng cấp kinh Chợ Gạo giai đoạn 2. - Hơn 20.000 lượt phương tiện/ngày đêm lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Tiền Giang: Thu hồi hơn 2 tỷ đồng do 4 bị can nhận tiền từ Công ty Việt Á. - ĐBQH kiến nghị kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. - Công an thành phố Mỹ Tho làm việc nhóm đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. - Kì thủ người khuyết tật Việt Nam đạt 5 HCB môn cờ tại ASIAN Para Games 2023 - Công an TP.HCM kiểm tra nhiều trụ sở hãng xe khách Thành Bưởi. - Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư đường dây 500kV, bổ sung điện cho miền Bắc. - Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng dù lãi suất thấp - Chiết khấu giảm, giới kinh doanh xăng dầu lại bắt đầu than \"cây xăng lỗ\". - Sơn La: Nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn học sinh...