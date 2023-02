Ngày 21/2, Bộ trưởng Tô Lâm đã có Thư khen gửi các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm hoạt động đòi nợ thuê.

Bộ trưởng Bộ Công an được báo cáo: Ngày 14/2/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Thủ đoạn hoạt động bằng hình thức gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần; đặt bình gas, đem quan tài… đến nhà, cơ quan của các bị hại, người thân đe dọa gây nổ, để đòi nợ liên quan đến nhiều địa phương. Bước đầu đã làm rõ, bắt giữ 15 đối tượng, hằng tháng đòi nợ thuê từ 141 nghìn đến hơn 241 nghìn hợp đồng khách vay, tổng số tiền đã đòi được hơn 988 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tiền Giang với các Cục nghiệp vụ ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang và Công an các địa phương liên quan khẩn trương mở rộng điều tra, khai thác đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật; Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo khí thế mạnh mẽ trong tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức hoạt động núp bóng các doanh nghiệp để cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong các đơn vị phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh tấn công tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần làm giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, từng bước xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an