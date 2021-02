Bố trí biển báo giao thông tạm trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Nhằm chuẩn bị phục vụ lưu thông tạm trong dịp Tết Nguyên đán 2021, trong tình huống Quốc lộ 1 bị ùn tắc giao thông, những ngày qua, nhà đầu tư phối hợp với ngành chuyên môn tiến hành lắp đặt các biển báo giao thông tạm và các bảng chỉ dẫn giao thông, trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Tại nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, cầu vượt trên Quốc lộ 30 đã hoàn thành và mấy ngày qua, các phương tiện đã lưu thông qua đây an toàn. Hệ thống đường dẫn từ Quốc lộ 1 vào cao tốc đã được đơn vị thi công lu lèn bằng phẳng, trang bị thêm hệ thống đèn đường tạm thời, nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện. Do đây là nút giao thông phức tạp, có nguy cơ xảy ra xung đột giao thông, nên các đơn vị hữu quan đã lắp đặt xong hệ thống biển báo giao thông, bảng chỉ dẫn đường và theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ điều tiết, phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện lưu thông vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, nếu như xảy ra tình huống ùn ứ, hoặc kẹt xe trên Quốc lộ 1.

Biển báo giao thông được lắp trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận phục vụ lưu thông tạm Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Trí

Đặc biệt, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương, những ngày qua, nhà đầu tư cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã chỉ đạo các đơn vị thi công, tiếp tục hoàn thiện những vị trí mặt đường và một số vị trí chân cầu còn gồ ghề, đồng thời thường xuyên tưới nước hạn chế bụi mặt đường và kiểm tra các phần việc còn tồn tại, nhằm phụ vụ lưu thông tạm thời khi có yêu cầu.

Theo phương án lưu thông tạm trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, trường hợp Quốc lộ 1 xảy ra tình huống ùn ứ giao thông, cụ thể như sau: 5 ngày trước Tết Nguyên đán lưu thông một chiều từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây và 5 ngày sau Tết Nguyên đán lưu thông một chiều từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Phương án lưu thông tạm trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chỉ dành cho các phương tiện dưới 16 chỗ ngồi và xe tải dưới 3,5 tấn, tốc độ lưu thông dưới 40 km/h và chỉ lưu thông vào ban ngày.

Kim Nữ