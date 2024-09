Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 9 ngày

*** Huyện Chợ Gạo có 451 phụ nữ trong độ tuổi dưới 35 tuổi được khen thưởng vì sinh đủ 2 con. * Cục Cảnh sát Quản lý trại giam – Bộ Công an kiểm tra công tác thi hành án phạt tù tại Công an Tiền Giang. * Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề thông qua đồ án xây dựng khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất. * Tiền Giang công nhận 50 cây xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cái Bè là cây đầu dòng. * Thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây ra quân tổng vệ sinh môi trường. * Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức giám sát tại Công ty nước BOO Đồng Tâm. * Huyện Cai Lậy tổ chức tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. * Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo để trình phê duyệt huyện nông thôn mới nâng cao tại huyện Gò Công Đông. * Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Ất tỵ 9 ngày, nghỉ Quốc khánh 2025 là 4 ngày. * Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt được 2 người chuẩn bị rải truyền đơn kích động tuần hành trong dịp Lễ 2-9 vừa qua. * Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang. * Đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia ủng hộ 1 ngày lương. * Người lao động, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng. * Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 11/9 đến ngày 29/9/2024. * Hình thức tiếp nhận đóng góp: * Bằng tiền mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, địa chỉ số 02 Trương Định, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại liên hệ: 0273.3878.019. * Bằng chuyển khoản: Thông tin nhận chuyển khoản như sau: Tên đơn vị nhận tiền: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Số tài khoản nhận tiền: 3713.0.1046597.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang. * Giá đất theo quy định mới của Bà Rịa Vũng Tàu tăng 20 – 30%. * Tài khoản chỉ còn hơn 7 tỷ, Thu Đuc House nhận quyết định cưỡng chế thuế 91 tỷ đồng. * Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 1.495 tỷ ủng hộ, đã chuyển 1.035 tỷ cho các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. * Tổng thống Ukraine lên kế hoạch gặp ông Biden, ông Trump và bà Harris. * Mỹ bắt cảnh sát trưởng bắn chết thẩm phán sau tranh cải tại tòa. * Israel không kích tổng lực vào Lebanon, khả năng xảy ra chiến tranh diện rộng. * Lebanon kêu gọi Liên Hiệp quốc cần can thiệp cứng rắn với Israel.