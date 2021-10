Bộ GTVT ban hành hướng dẫn tạm thời về đi lại liên tỉnh

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 16-10, tỉnh ghi nhận 121 ca F0 mới (tăng 51 ca so với ngày 15-10), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 14.965 ca. - Từ 18/10 100% cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang trở lại làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị - Tính đến ngày 15/10, Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi 7.053,5 tỷ đồng; trong đó, chi mua vaccine là 7.044,7 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng -Đến nay, Italy đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vaccine nhằm hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. - Nông dân huyện Châu Thành đã gieo trồng được hơn 17.200 hecta rau màu các loại, đạt 100% so với kế hoạch năm - Công an huyện Tân Phước khởi tố và bắt tạm giam 03 đối tượng gây rối trật tự, liên quan đến vụ đòi tiền hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19 tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước...