Bộ GD-ĐT dự kiến bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10

*** Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú Đông và thành phố Gò Công. * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường và Công ty khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang đi khảo sát, kiểm tra lục bình, công tác thủy lợi tại các huyện phía Đông. * Trường Chính trị Tiền Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường. * Huyện ủy Cái Bè sơ kết nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2024. * Thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông đạt chuẩn Đô thị văn minh. * Hội đồng Nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức giám sát tại thị trấn Vĩnh Bình. * Huyện Cai Lậy đạt giải Nhì Liên hoan thanh niên hát dân ca do Tỉnh Đoàn tổ chức. * Huyện Tân Phú Đông tổ chức giải Bóng chuyền lực lượng công nhân viên chức nữ chào mừng Ngày thành lập Công đoàn. * Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ, đối thoại với người dân và doanh nghiệp xã Tân Lập 2. * Công an thị xã Cai Lậy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. * Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam. * Vụ hổ, báo và sư tử nhiễm cúm A/H5N1 chết hàng loạt, cơ quan chức năng truy nguyên nhân từ nguồn thức ăn. * Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm đến Paris, bắt đầu chuyến thăm Pháp. * Phú Yên: Đã bắt được người đàn ông ném bom xăng vào 3 cửa hàng xăng dầu. * Giá cà phê giảm mạnh gần 5.000đ/kg. * Trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề cuối năm về dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. * Giá USD ở Ngân hàng bất ngờ vọt tăng, ngược chiều với thị trường tự do. * Lãi suất trái phiếu chính phủ giảm ở nhiều kỳ hạn. * “Ém nhẹm” nhiều giao dịch, 1 doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh bị phạt nặng. * Tài khoản Ngân hàng không chính chủ sẽ bị dừng giao dịch online. * Quốc lộ 51 quá tải, mặt đường xuống cấp gây mất an toàn giao thông. * Mỹ bất lực đau đầu trước tình hình chiến sự ở Trung Đông. * Ấn Độ nới xuất khẩu, giá gạo ở Châu Á giảm. * Campuchia sẳn sàng chào đón tàu chiến Mỹ hay bất kỳ tàu của quốc gia nào ghé thăm căn cứ Ream. * Tổng thống Ukraine thuyết phục các nước phương Tây cùng bắn hạ tên lửa của Nga. * 2 nghi phạm xả súng ở Israel khiến 15 người thương vong. * Cộng hòa Dân chủ Công Gô: Tàu chở 278 người bị lật khi sắp vào cảng Kituku làm 78 người chết. * Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ra tuyên bố ủng hộ Tổng thư ký Liên hiệp quốc khi ông bị Israel cấm nhập cảnh. * Triều Tiên tuyên bố sẳn sàng dùng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công. * 37 người chết và 151 người bị thương ở Lebanon trong vòng 24 giờ qua. * Số người chết do bão Helene ở Mỹ tăng lên 200 người. * Ấn Độ và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác về chuỗi cung ứng các loại khoán sản quan trọng.