Bộ đội Biên phòng Tiền Giang vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân khu vực biên giới biển

(THTG) Liên tục trong những ngày qua, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã tổ chức vận chuyển nước sinh hoạt cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, trên khu vực biên giới biển, nhằm tạo điều kiện giúp người dân có đủ nước sinh hoạt trong thời điểm hạn mặn diễn biến gay gắt.

Nước sạch được Bộ Đội Biên Phòng Tiền Giang vận chuyển đến các địa phương thiếu nước sinh hoạt tại huyện Gò Công Đông. Ảnh: Đoàn Phát

Trước tình hình hạn mặn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng Tiền Giang đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với các xã, thị trấn biên giới biển tổ chức vận chuyển nước sinh hoạt đến cho các gia đình ở vùng sâu, vùng xa, nơi nguồn nước sạch chưa đến được. Do nhu cầu cấp thiết hiện nay của người dân ở khu vực biên giới biển, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã điều động nhiều lượt xe có bồn chứa nước, hỗ trợ cho Đồn Biên Phòng Kiểng Phước, phối hợp với chính quyền xã Gia Thuận, Tân Phước đến các trạm cấp nước, vòi nước công cộng để lấy nước sạch vận chuyển đến các địa điểm tập trung đông dân cư, sau đó xả vào can nhựa trực tiếp chở đến cấp cho từng gia đình, đặc biệt là những gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, neo đơn… sống trên khu vực biên giới biển đang thiếu nước sinh hoạt do mùa khô hạn kéo dài.

Nước còn được vận chuyển đến tận nhà cho các hộ chính sách, người cao tuổi, neo đơn,… Ảnh: Đoàn Phát

Những ngày qua, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên Phòng Kiểng Phước nói riêng, lực lượng Bộ điện Biên phòng tỉnh Tiền Giang nói chung, đã cùng với chính quyền địa phương, vận chuyển trên hàng chục khối nước sạch mỗi ngày. Những can nước được các chiến sĩ Biên phòng vận chuyển đến tận nhà của bà con, phần nào giúp cho bà con vượt qua những khó khăn trong đợt hạn mặn kéo dài. Việc vận chuyển nước sinh hoạt cho bà con mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đầy tính trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân trên khu vực biên giới biển.

Đoàn Phát