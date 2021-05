Bộ đội Biên phòng tạm giữ 09 phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép

(THTG) Vào lúc 01 giờ sáng ngày 18-5, Tổ công tác phối hợp gồm: Đoàn Đặc nhiệm Miền Nam – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ động Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang và Hải đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng Cục Hải quan tổ chức tuần tra, mật phục, phát hiện và kiểm tra 09 phương tiện cùng với 44 người đang vận chuyển cát từ biển vào nội địa qua luồng hàng hải sông Soài Rạp.

Các phương tiện gồm: Phương tiện ĐN 0941, do Nguyễn Văn Tiệp, ngụ tại xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 400 m3 cát. Phương tiện SG 6668, do Phạm Văn Đường, ngụ tại xã Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 400 m3 cát. Phương tiện SG 8168, do Trần Văn Hải, ngụ tại xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 500 m3 cát. Phương tiện NĐ 2240, do Trần Văn Vạn, ngụ tại xã Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 100 m3 cát. Phương tiện NĐ 2404, do Đoàn Văn Toản, ngụ tại xã Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 150 m3 cát. Phương tiện BV 1986, do Trần Văn Hoản, ngụ tại xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện này đang vận chuyển khoảng 150 m3 cát. Phương tiện SG 8786, do Đỗ Văn Cảnh, ngụ tại xã Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 150 m3 cát. Phương tiện SG 8764, do Nguyễn Văn Tánh, ngụ tại xã Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 100 m3 cát. Phương tiện ĐN 0963, do Vũ Văn Hải, ngụ tại xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định điều khiển. Trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 300 m3 cát.

9 thuyền khai thác cát trái phép được neo đậu chờ xác minh làm rõ. Ảnh: Đoàn Phát

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả 09 thuyền trưởng đang điều khiển phương tiện nhưng không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng, không có các giấy tờ về phương tiện, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các lô hàng hoá đang vận chuyển trên các phương tiện này.

Tổ công tác phối hợp yêu cầu thuyền trưởng 09 phương tiện trên, điều khiển phương tiện cùng toàn bộ thuyền viên và tang vật vi phạm hành chính trên phương tiện về neo đậu tại vị trí an toàn để xác minh, làm rõ vụ việc vi phạm.

Đoàn Phát