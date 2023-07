(THTG) Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tá Đỗ Văn Hoan – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế (giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/5/2023) tại Công an tỉnh Tiền Giang và 03 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra việc thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại Tiền Giang

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở Công an tỉnh, đại diện Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh, đại diện Chỉ huy 1 số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và đại diện Chỉ huy Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Tiền Giang đã tập trung chỉ đạo về công tác tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế, triển khai đến Công an các đơn vị địa phương. Công an tỉnh kịp thời cụ thể hóa các nội dung sát với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc thù của địa phương; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự. Đồng thời, chủ động tham mưu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế, phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời kiến nghị khắc phục một số hạn chế, thiếu sót, nhằm góp phần nâng cao

hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong thời gian tới.

Ngọc Diễm – Lê Hoài