Bộ Chính trị thi hành kỷ luật một số cán bộ liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn

*** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đi kiểm tra hiện trạng lục bình và độ thông thoáng trên các dòng kênh thủy lợi ở huyện Châu Thành. * 9 tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn giao thông ở huyện Cái Bè giảm cả 3 tiêu chí. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Bình Thạnh huyện Chợ Gạo ra mắt mô hình “Hạt gạo đại đoàn kết”. * Xã Bình Tân huyện Gò Công Tây đầu tư xây dựng các Trạm bơm thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. * Chi bộ ấp 3 xã Cẩm Sơn tổ chức Đại hội điểm Đại hội chi bộ ở huyện Cai Lậy. * Trong tuần, huyện Cai Lậy xảy ra 8 ca sốt xuất huyết. * Thành phố Mỹ Tho tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. * Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng làm việc với UBND huyện Tân Phước về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. * Xã Song Bình huyện Chợ Gạo ra mắt mô hình “Chung tay bảo vệ môi trường”. * Huyện Tân Phú Đông họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. * Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh: Cần có quy định theo dõi mọi biến động về tài sản của người có chức vụ. * Dư luận không đồng tình với thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam lổ 22.000 tỷ đồng, đề nghị làm rõ nguyên nhân do đâu. * Đã sửa xong Quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Biên Hòa, giao thông đi lại bình thường. * Dân nuôi tôm hùm ở Phú Yên, Khánh Hòa điêu đứng vì Trung Quốc không nhập hàng. * Người dân thành phố Hồ Chí Minh khổ sở với kẹt xe và ngập nước. * Thị trường xe ô tô ở Việt Nam bùng nổ với 36.585 xe được bán ra trong 1 tháng. * Điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất trong vụ 6 học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc thực phẩm. * Giới khởi nghiệp Thái Lan tìm kiếm nhân tài Việt Nam. * Hà Nội: Cháy dãy nhà trong Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nhiều người hoảng hốt. * Khánh Hòa ra quy định gần 1.000 trang quy định chi tiết, ngăn chặn tình trạng đùn đẩy trong tiếp nhận và làm hồ sơ đất đai cho dân. * Các tỉnh Duyên Hải miền Trung tìm động lực phát triển từ thành phố Hồ Chí Minh. * ASEAN và Canada đặt mục tiêu đàm phán FTA vào năm 2025. * Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát vị trí để xây dựng hệ thống sạc xe điện trên toàn thành phố. * Kiên Giang: Khởi tố Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên về tội nhận hối lộ. * Bình Định: Công an xác minh vụ cháu bé 3 tuổi nhập viện nghi do bị bạo hành. * Đại biểu Quốc hội đề xuất điều chỉnh diện tích đất lúa để Đồng bằng sông Cửu Long thoát nghèo. * Bão Milton làm 16 người chết, hàng triệu người mất điện ở Mỹ. * Thủ đô Li Băng bị không kích nặng nề, 22 người chết, nhiều tòa nhà cao tầng đổ sập. * Iran cảnh báo hậu quả nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân. * Hàn Quốc tăng cường kiểm soát biên giới ngăn vi rút gây chết người Marburg. * Tổng thống Ukraine lên đường tìm sự ủng hộ từ các nước Châu Âu để thắng Nga. * Các cường quốc hạt nhân sắp nhóm họp ở Mỹ.