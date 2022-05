“Biển người” đổ về ngày vía Bà, ghé trạm dừng chân đi cáp treo Núi Sam

Khi ghé trạm dừng chân đi Cáp treo Núi Sam, du khách có dịp “check-in” tượng Phật ngọc và nhiều công trình mới “suối vàng”, “suối bạc” trên đỉnh Núi Sam.

Giải quyết bài toán kẹt xe và an ninh trật tự tồn đọng mấy chục năm qua, năm 2018, khi Khu Du lịch Cáp treo Núi Sam đưa bãi giữ xe vào hoạt động thì giải tỏa được tình trạng kẹt xe từ phà Châu Giang đến khu vực miếu Bà Chúa Xứ, tạo điều kiện an toàn, đảm bảo công tác an ninh trật tự của TP Châu Đốc.

Từ ngày thông tuyến xe 30 chỗ ngồi vào Khu Du lịch Núi Sam, tuyến đường Châu Thị Tế và Tân Lộ Kiều Lương không còn cảnh chèo kéo du khách như trước đây.

Trạm dừng chân ở Khu Du lịch Cáp treo Núi Sam đã hoàn thành hàng loạt công trình đẹp, “độc lạ” trên đỉnh Núi Sam nhân dịp vía bà Chúa Xứ TP Châu Đốc.