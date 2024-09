BIDV khai trương đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Tân Phước

*** Ban Chỉ huy quân sự thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố. * Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe ý kiến người dân xã Tân Hòa Thành về chỉ số quản trị hành chính công. * Bảo hiểm xã hội Tiền Giang trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang để ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cái Bè tổ chức ngày hội Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. * Ủy ban MTTQ huyện Chợ Gạo tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. * Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức giám sát việc cung cấp và sử dụng nước sạch sinh hoạt cho người dân tại huyện Gò Công Tây. * Huyện Cái Bè tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động. * Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho được chọn làm mô hình điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. * Để phục vụ công tác thi công sửa chữa mặt cầu Rạch Miễu số 1, và số 2, khe co giãn cầu Rạch Chuối, mặt đường tại trạm thu phí thuộc tuyến QL.60, tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, CÔNG TY TNHH BOT CẦU RẠCH MIỄU THÔNG BÁO: Điều tiết giao thông đối với các loại ô tô tham gia giao thông, cụ thể: * Đối với phạm vi cầu Rạch Miễu: Thời gian thi công từ 22 giờ đêm hôm trước đến 04 giờ sáng ngày hôm sau kể từ ngày 12/9/2024 dự kiến đến hết ngày 05/10/2024. * Hình thức: Thi công trên một nửa cầu Rạch Miễu số 1 và số 2 và cầu Rạch Chuối. * Phân luồng giao thông các phương tiện 2 hướng:Tiên Giang đi Bến Tre và ngược lại. * Các phương tiện lưu thông trên một nửa cầu còn lại theo nguyên tắc: Hướng Tiền Giang – Bến Tre đi 15 phút thì hướng ngược lại Bến Tre - Tiền Giang dừng 15 phút. * Ngoài thời gian trên, các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu bình thường. * Riêng xe cứu thương sẽ được lực lượng điều tiết giao thông hướng dẫn qua cầu trong thời gian điều tiết giao thông. * Bão số 4 còn cách Đà Nẵng 160km. Dự báo bão hướng vào vùng ven biển Quảng Trị, Quảng Nam rồi đi vào đất liền các tỉnh miền Trung. Cảnh báo 4 tỉnh thành: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng sẽ có mưa rất to. * Hòa Bình: 1 cây cầu bị sập trong đêm do đất bị sụt lún và sạt lở. * Xe Phương Trang tông xe Hồng Sơn trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo, 2 người tử vong tại chỗ. * Liên Hiệp quốc yêu cầu Israel chấm dứt hiện diện phi pháp tại Palestine. * Thiết bị liên lạc của Hezbollah lại bị phát nổ, 9 người chết, hơn 300 người bị thương. * Nga tuyên bố: Sẵn sàng nối lại thử nghiệm hạt nhân ở Bắc cực. * Israel khẳng định: Dời trọng tâm chiến lược về biên giới Lebanon.