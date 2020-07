Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà sinh viên tình nguyện tại huyện Cai Lậy

+ Tổng giá trị khối lượng xây dựng cơ bản tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm ước tính thực hiện hơn 3.100 tỷ đồng, giá trị giải ngân ước đạt gần 2.900 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, khối lượng tăng 1,9 lần so với cùng kỳ + Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội cả nước 6 tháng đầu năm 2020. + Huyện Chợ Gạo đã xuống giống 220 ha lúa cho vụ Hè Thu và 2.094 ha rau màu thực phẩm sau hạn mặn + Có hơn 70 đại biểu là cán bộ hội viên cựu chiến binh tham dự buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và chương trình hỗ trợ tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà. + Từ 15/5 đến 15/6, công an Tiền Giang đã kiểm soát trên 35.000 phương tiện, qua đó phát hiện xử lý gần 8.900 trường hợp vi phạm.