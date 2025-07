Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thăm và làm việc với các doanh nghiệp

(THĐT) Chiều ngày 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có ông Trần Trí Quang – Phó Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lê Quốc Phong cùng đoàn đến thăm và làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lốp Advance Việt Nam

Đoàn đến làm việc nắm bắt tình hình hoạt động tại Chi nhánh số 2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Tiền Giang phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lốp Advance Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Want Want Việt Nam trong Khu công nghiệp Long Giang, và tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu công nghiệp Long Giang xã Tân Phước 3.

Ông Lê Quốc Phong cùng đoàn đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

Ông Lê Quốc Phong cùng đoàn đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Want Want Việt Nam trong Khu công nghiệp Long Giang

Ông Lê Quốc Phong cùng đoàn đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Giang

Qua buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, nhìn lại sự phát triển của các doanh nghiệp để đồng hành, có những định hướng, chính sách hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Tháp nói chung. Nhất là sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, ở lĩnh vực kinh tế hướng tới tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, để doanh nghiệp phát triển, gắn bó lâu dài tại tỉnh Đồng Tháp mới.

Thanh Xuân – Lê Thi