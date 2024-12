Bí thư Thị ủy Cai lậy Phan Phùng Phú thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2024

*** Công an Tiền Giang triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông từ nay đến Tết nguyên đán và các dịp Lễ hội đầu năm. * Thành phố Mỹ Tho sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 345 năm Đô thị Mỹ Tho và đón chào năm mới 2025. * Lễ hội Hủ tiếu Mỹ Tho – Tinh hoa từng sợi gạo sẽ diễn ra từ ngày 27 – 31/12/2024 tại Công viên Tết Mậu Thân. * UBND huyện Chợ Gạo triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí mừng Xuân Ất Tỵ 2025. * Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Đông và 7 huyện, thành phố của các tỉnh lân cận tổ chức chương trình giao lưu Văn nghệ, thể dục thể thao “Chung một dòng sông Xoài Rạp”. * Ban Dân vận huyện Gò Công Tây tổng kết công tác năm 2024. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cai Lậy tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Tiên. * Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo tổng kết công tác 2024. * Huyện ủy, UBND huyện Tân Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tiền Giang tổ chức hành quân dã ngoại trên địa bàn xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước. * Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang hỗ trợ vốn cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường 3 thị xã Cai Lậy, mỗi hộ 5 triệu đồng. * Bộ Quốc phòng quyết định mở thêm 1 ngày triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Gia Lâm Hà Nội do lượng khách đến tham quan quá đông. * Người cai nghiện và phạm nhân ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được trợ cấp tiền ăn Tết. * Hà Nội: sau bữa tiệc, 14 người nhập viện Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu do ngộ độc, 2 người đã tử vong. * Dự báo thời tiết từ ngày 22 đến ngày 28-12-2024: Bắc bộ trời rét, Trung bộ và Nam bộ trời có mưa to. * Bắc Giang: Ra mắt thị xã Chũ – Thủ phủ của vùng vải thiều nổi tiếng và huyện Lục Ngạn. * Không được làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp bị tước bằng. * Hải Phòng: 2 người đàn ông đuổi đánh nhau, một người bị chém tử vong. * Bắc Giang: Công an phát hiện một kho hàng chứa 11 tấn pháo hoa Trung Quốc. * Kiên Giang: Cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm bị tuyên 2 năm tù, cấp dưới 7 năm. * Tuyên Quang: Bé gái đang chơi cùng mẹ trong nhà bị xe ô tô lao vào tông tử vong. * Thanh Hóa: Chỉ trong vòng 5 ngày, Cảnh sát giao thông phạt 1 tỷ đồng từ xử lý vi phạm nồng độ cồn. * Thông xe đèo Khánh Lê, nhưng vẫn còn những nguy hiểm rình rập về sạt lở. * Quảng Trị ra quân truy quét pháo lậu ở vùng biên. * Ukraine thực hiện cuộc tấn công hiếm thấy nhấm vào Nga. * Tàu chiến Mỹ bắn nhầm máy bay của mình trên Biển Đỏ. * Các lực lượng do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giao tranh dữ dội ở miền Bắc Syria. * Nga điều tra hàng loạt vụ đốt phá, gây nổ. * Từ trường tiết lộ tòa nhà gấp đôi Nhà Trắng nằm dưới lòng đất của Iraq. * Nhà Trằng ra tuyên bố bất ngờ về việc đóng cửa chính phủ.