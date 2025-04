Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông dự lễ bàn giao nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

*** Đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng, chia buồn, động viên gia đình trong vụ cháy làm 4 người tử vong ở thành phố Mỹ Tho tại 2 địa điểm tổ chức tang lễ: Ấp 1 xã Đạo Thạnh và đường Đinh Bộ Lĩnh phường 2. * Lãnh đạo tỉnh cũng đã trao số tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, mỗi nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng. * Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Mỹ Tho do ông Trịnh Văn Lợi – Phó Bí thư thường trực Thành ủy và bà Lê Thị Bé Phượng – Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã đến viếng và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. * Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn dự lễ bàn giao 2 căn nhà cho gia đình liệt sĩ ở xã Phú Đông, đây là hoạt động nằm trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. * Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cai Lậy đi thăm, tặng quà cho gia đình các Đảng viên cao niên ở xã Long Trung nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam. * Thư viện Tiền Giang tổ chức chương trình chuyến xe thông minh, đưa sách đến với học sinh các Trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Cái Bè. * Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. * UBND huyện Gò Công Đông sơ kết nhiệm vụ chính trị quý 1. * Thị xã Cai Lậy tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. * Tiền Giang cơ bản hoàn thành công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới. * Công an Quảng Nam khởi tố bắt tạm giam TikToker Dưỡng Dướng Dường về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. * Quảng Ngãi bắt giữ 8 người trong vụ truy sát chém chết người lúc rạng sáng. * Thành phố Hồ Chí Minh: Tai nạn thương tâm ở thành phố Thủ Đức, 2 mẹ con đi xe máy bị xe tải cán tử vong. * Bình Thuận tổ chức khảo sát tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức trước khi sáp nhập. * Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-4. * Trực thăng rơi xuống sông ở New York làm 6 người chết. * Nga – Mỹ thực hiện trao đổi tù nhân. * Nga phóng hàng chục drone tấn công Ukraine. * Mỹ ra chính sách trừng phạt dầu mỏ Iran trước thềm đàm phán. * Đại sứ Mỹ tại Ukraine từ chức. * Ông Trump hủy visa của 300 du học sinh ở Mỹ.