Bí thư Huyện ủy Cai Lậy dự bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân Phong

(THTG) UBND xã Tân Phong huyện Cai Lậy vừa tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Đến dự lễ bàn giao nhà có ông Nguyễn Văn Bằng – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Cai Lậy.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Đặng cư ngụ ấp Tân Bường A, xã Tân Phong.

Sau thời gian thi công, căn nhà đã hoàn thành. Ban tổ chức đã làm lễ bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Đặng, sinh năm 1965, cư ngụ ấp Tân Bường A, xã Tân Phong. Căn nhà có diện tích sử dụng 40 m2, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó trích từ Quỹ Vì người nghèo xã Tân Phong do ông Lê Minh Tâm – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại nông sản Thiện Tâm hỗ trợ 50 triệu đồng; công thợ xây do nhóm thợ Chú Mười xây từ thiện 20 triệu đồng, phần còn lại do người thân và gia đình đóng góp.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, lãnh đạo huyện Cai Lậy và xã Tân Phong, cùng nhà tài trợ đã gởi lời chúc mừng đến gia đình ông Nguyễn Văn, đồng thời động viên gia đình ông nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, gia đình ông Nguyễn Văn Đặng cũng nhận được những phần quà thiết yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày và tiền mặt từ lãnh đạo huyện, xã, ấp và nhà tài trợ gởi tặng.

Dịp này, Lãnh đạo huyện Cai Lậy cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho ông Lê Minh Tâm – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại nông sản Thiện Tâm vì đã có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện xã hội trên địa bàn huyện Cai Lậy năm 2024.

Hồng Linh