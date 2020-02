Bên trong du thuyền sang trọng có người nhiễm nCoV

+ Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm việc với các doanh nghiệp Tiền Giang về tiêu thụ trái cây + Châu Thành triệt phá tụ điểm đá gà tạm giữ 24 đối tượng và 140 triệu đồng + Chủ tịch UBND huyện Cái Bè đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cầu Vàm Trà Lọt + Công an huyện Chợ Gạo kiểm tra và phát hiện hành vi mua bán dâm tại quán cà phê Tài Lộc, thuộc địa bàn ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy + Công an Chợ Gạo tuần tra phát hiện triệt phá tụ điểm đá gà tại ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước...