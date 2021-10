Bế mạc Hội nghị Trung ương 4

- Trong ngày 06/10/2021, Tiền Giang có thêm 72 F0 mới, nâng tổng số F0 cộng dồn trên địa bàn tỉnh đến nay là 14.303 - Trong quý III, tình hình xuất khẩu tỉnh Tiền Giang 3 giảm mạnh trên 24% do thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch - Tiền Giang được phân bổ 500.000 liều vắc xin Vero Cell - Tiền Giang có gần 72.000 lao động tự do bị mất việc làm do Covid-19 - Từ ngày 01/10/2021 đến 6 giờ ngày 05/10/2021 có khoảng 87.000 người, chủ yếu là công nhân, người lao động tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sử dụng xe máy để về qua cửa ngõ Tiền Giang - Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa chính thức thông báo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. - Huyện Gò Công Đông đón 921 người dân về quê, trong đó có 415 trường hợp đang cách ly tập trung và 506 trường hợp cách ly tại nhà...