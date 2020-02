Bắt tụ điểm đánh bạc và đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ hơn 200 triệu đồng tại Tp. Mỹ Tho

(THTG) Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 13-02, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thành phố Mỹ Tho bắt quả tang 29 đối tượng tham gia cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, đá gà qua mạng internet ăn thua bằng tiền và đánh bài ăn thua bằng tiền, tại phần đất vườn của ông Lê Văn Đông, thuộc ấp 2, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Đặng Thanh

Tang vật thu giữ gồm: 02 con gà, 22 cặp cựa sắt, 19 xe mô tô, 01 tivi, 01 laptop, hơn 200 triệu đồng và nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi đánh bạc.

Tụ điểm cờ bạc này do Đoàn Văn Nhựt, sinh năm 1978, cư trú ấp 2, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho đứng ra tổ chức.

Ảnh: Đặng Thanh

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang chuyển giao Công an huyện thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đặng Thanh