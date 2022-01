Bắt tạm giam 04 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại huyện Châu Thành

(THTG) Thực hiện cao điểm tổng tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; Tối ngày 01 và sáng ngày 02/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành.

4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Vũ Tiến Hà, sinh năm 1982; Nguyễn Kim Long, sinh năm 1993; Nguyễn Văn Thanh Sang (thường gọi là Sang Quẹo), sinh năm 1993; cùng cư trú ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành và Nguyễn Thanh Sang (thường gọi là Sang Đầu Đỏ), sinh năm 1996, cư trú ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của 4 đối tượng.

Khám xét nơi ở của 4 đối tượng tại 11 địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện Châu Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu giữ 1 khẩu súng bắn cồn, 03 dao tự chế, 07 điện thoại di động và một số giấy biên nhận nợ.

Trước đó do có mâu thuẫn với Nguyễn Thanh Sang (thường gọi là Sang Cù Mứng), sinh năm 1980, cư trú ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành nên ngày 13/12/2017, 04 đối tượng: Hà, Long, Sang Quẹo và Sang Đầu đỏ điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí đến 1 quán giải khát thuộc ấp Trung, xã Long Định tìm Sang Cù Mứng. Không gặp Sang Cù Mứng, các đối tượng dùng hung khí đập phá tài sản trong quán. Sau đó, Sang Cù Mứng cùng 02 người khác cầm tuýp sắt đến một quán; hai bên xông vào đánh nhau; hậu quả làm Sang Cù Mứng và 1 người đi cùng bị thương.

Vũ khí lực lượng chức năng thu giữ được.

Sau khi tiếp nhận tin báo, tiến hành xác minh, điều tra, vào ngày 25/3/2018, Công an huyện Châu Thành đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Sau đó, Công an huyện Châu Thành nhiều lần tạm đình chỉ, rồi phục hồi điều tra vụ án. Đến ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định rút vụ án điều tra đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 13/12/2017 do 04 đối tượng gây ra. Đồng thời ra quyết định Khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 đối tượng Vũ Tiến Hà, Nguyễn Kim Long, Nguyễn Văn Thanh Sang (Sang Quẹo) và Nguyễn Thanh Sang (Sang Đầu Đỏ), để tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định pháp luật.

Nhóm phóng viên