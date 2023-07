Bắt quả tang đối tượng “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

(THTG) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt và chuyển giao đối tượng Nguyễn Hồng Nhân, sinh năm 1983, cư trú ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Hồng Nhân tại cớ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, trước đó ngày 03/7, Nguyễn Hồng Nhân đang chuẩn bị bán ma túy cho người nghiện tại khu vực gần nhà ở ấp Vĩnh Bình thì bị Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt quả tang. Khám xét nơi ở và trên người Nhân, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 04 gói nylon, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 01 cân điện tử, 01 bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều đồ vật có liên quan dùng để phân chia ma túy.

Nhân khai nhận: Chất màu trắng bên trong 04 gói nylon là ma túy tổng hợp, Nhân đã mua về để sử dụng và bán lại cho người nghiện trên địa bàn huyện Châu Thành.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Đặng Thanh