Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hung khí và ma túy tổng hợp

(THTG) Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra xe taxi Open, biển kiểm soát 51F-332.30 do tài xế Trần Văn Ngoan, cư trú trên địa bàn tỉnh Long An điều khiển, đang lưu thông trên đoạn đường thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: Thanh Việt

Qua kiểm tra, phát hiện trong xe đối tượng Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 1992, ngụ ấp kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy đang tàng trữ súng tự chế, đạn các loại và ma túy tổng hợp dạng đá. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ: 2 khẩu súng rulo, 2 cây súng bút, 39 viên đạn các loại, 2 bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá, trên 14 triệu đồng và một số đồ vật có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thanh Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Qua làm việc ban đầu, Trúc khai nhận: khoảng 13 giờ ngày 31/12, Trúc đón xe taxi từ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy đến Thành phố Mỹ Tho để bán 3 khẩu súng tự chế. Sau khi bán được 1 khẩu súng, Trúc yêu cầu taxi tiếp tục chở sang tỉnh Long An. Khi xe đang di chuyển trên đường Lê Văn Nghề, thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho thì bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra, bắt giữ.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an Tiền Giang bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an thành phố Mỹ Tho điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thanh Việt