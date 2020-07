Bắt quả tang 02 đôi nam nữ mua bán dâm tại quán cà phê trá hình

(THTG) Vào lúc 15 giờ 20 phút, ngày 30-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền Giang và Công an phường 10 thành phố Mỹ Tho bất ngờ kiểm tra hành chính quán giải khát Kiều Nga, số 98A, đường Nguyễn Thị Thập (Quốc lộ 60), phường 10, thành phố Mỹ Tho, do bà Nguyễn Thị Thu Sương, sinh năm 1983, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm chủ.

Quán giải khát Kiều Nga – nơi bắt quả tang 02 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ảnh: Trọng Tín

Lực lượng chức năng lập biên bản và xử lý theo pháp luật. Ảnh: Trọng Tín

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 02 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và tiến hành lập biên bản, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Tín