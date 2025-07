Bắt nghi can dùng súng bắn chết người ở Đồng Nai

Sáng 19/7, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp nghi can Trần Thanh Hải (43 tuổi), thường trú tổ 12, khu phố 2, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nghi can Trần Thanh Hải tại Cơ quan điều tra.