Bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Phường 6, TP. Mỹ Tho

(THTG) Ban chỉ huy Công an thành phố Mỹ Tho cho biết, Công an thành phố Mỹ Tho vừa tiến hành làm việc với các đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Khu phố 10, Phường 6, thành phố Mỹ Tho để làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.

Các đố tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Trước đó, vào ngày 07/3/2022, Công an thành phố Mỹ Tho nhận tin báo của người dân cư trú trên địa bàn Khu phố 10, Phường 6 về vụ việc gây mất trật tự công cộng trên địa bàn Khu phố. Công an thành phố đã nhanh chóng xác minh, điều tra, tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan đến cả 2 nhóm. Có 7 đối tượng được đưa về trụ sở, chúng thừa nhận hành vi gây rối trật tự công cộng. Cả 2 nhóm có quen biết với nhau. Vào ngày 05/3/2022, đã gặp nhau tại 1 quán nhậu, trong lúc uống rượu, hai nhóm mời nhau và đã phát sinh mâu thuẫn từ tiệc rượu. Hai bên đã có cãi vả, xô xát và được chủ quán nhậu can ngăn nên tất cả ra về.

Hôm sau, 2 nhóm tiếp tục gặp nhau tại 1 quán cà phê trên đường Trần Ngọc Giải, thuộc Khu phố 10, phường 6, thành phố Mỹ Tho, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 06/3/2022. Khi đó, 1 nhóm thanh niên đang uống cà phê tại quán; gồm có: Lê Thanh Tùng, sinh năm 1995, Nguyễn Hoàng Kha, sinh năm 2003, cùng ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho; Nguyễn Minh Thiện, sinh năm 2000; Lê Thanh Tùng (Tùng Mẫm), sinh năm 1995, cùng ngụ Phường 4, thành phố Mỹ Tho; Lê Hùng Vương, sinh năm 2002, ngụ phường 5, thành phố Mỹ Tho; Nguyễn Lê Quốc Tuấn (Tuấn Mỡ), sinh năm 1999, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo.

Hung khí lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: Thanh Việt

Biết nhóm của Tùng đang có mặt tại quán, nhóm còn lại đã điều khiển xe mô tô kéo đến, gồm có các đối tượng: Vũ Phi Phàm, sinh năm 1998; Kim Thành, sinh năm 1997, cùng ngụ phường 7, thành phố Mỹ Tho và Nguyễn Triệu Phú, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho. Khi gặp nhau, nhóm của Phàm sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm của Tùng. Nhóm của Tùng chạy vào hẻm số 8, lấy dao tự chế, do chúng cất giấu trong các bụi cây từ trước và dùng vỏ chai bia tấn công lại nhóm của Phàm. Bị “phản đòn”, nhóm của Phàm bỏ đi.

Sau khi gây mất trật tự công cộng tại hẻm số 8, Khu phố 10, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, cả 2 nhóm tự giải tán. Người dân sinh sống quanh khu vực tố giác vụ việc với cơ quan Công an.

Bước đầu làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Các đối tượng đã giao nộp và Công an thành phố Mỹ Tho truy tìm, thu giữ 9 dao tự chế. Đồng thời tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm vụ việc.

Thanh Duy