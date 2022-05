Bắt giữ đối tượng ngáo đá, cướp tài sản tại TX. Cai Lậy

(THTG) Ngày 10/5, Công an Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bắt giữ đối tượng Lê Vương An, sinh năm 1995, ngụ ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào sáng 9/5, chị Phạm Ngọc Thuỷ, ngụ ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy đến cơ quan Công an trình báo về việc bị cướp tài sản.

Đối tượng Lê Vương An tại cơ quan điều tra.

Chị Thuỷ cho biết: chị mua bán cá, nên thường đi chợ lúc sáng sớm. Lúc 3 giờ 45 phút ngày 9/5, chị điều khiển xe mô tô qua cầu bê tông nối ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây với ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy thì bị đối tượng Lê Vương An chặn xe, dùng dao uy hiếp. Chị Thuỷ hoảng sợ, rời xe bỏ chạy, An cướp xe của chị Thuỷ chạy đi.

Sau khi tiếp nhận nhận tin báo, Công an thị xã Cai Lậy khẩn trương điều tra, xác minh và xác định Lê Vương An là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Thuỷ nên tiến hành mời làm việc. Lê Vương An không chấp hành mà cố thủ trong nhà tại ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy.

Cây cầu bêtong nối 2 ấp, nơi đối tượng An thực hiện hành vi cướp xe của chị Thủy.

Đến 15 giờ ngày 9/5, Công an thị xã Cai Lậy đã khống chế được Lê Vương An. Khi bị bắt giữ, An có biểu hiện quá khích, ảo giác do sử dụng ma tuý. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện An đang tàng trữ một gói ma tuý loại Methaphetamin trọng lượng 0,1249 gram.

Trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Thuỷ, An đã sử dụng ma tuý và dùng dao gây thương tích cho một người thân, ngụ cùng ấp.

Công an thị xã Cai Lậy tạm giữ hình sự đối tượng Lê Vương An để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin và ảnh: Trọng Tín