Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã tại huyện Tân Phước

(THTG) Vừa qua, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và Công an xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Phong, cư trú ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành có quyết định truy nã số 04 ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Cơ quan thi hành án hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thái Phong tại cơ quan điều tra.

Trước đó, tháng 11 năm 2021, Phong lẻn vào chòi giữ vườn của một hộ dân trên địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành trộm tiền, bị người dân phát hiện trình báo cho Cơ quan Công an. Tháng 01 năm 2023, Toà án nhân dân huyện Châu Thành tuyên án, xử phạt Phong 09 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng không chấp hành bản án mà bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 29/9 thì bị các đơn vị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một quán nước giải khát thuộc ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Tin và ảnh: Thanh Việt