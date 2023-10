Bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng FPT

(THTG) Công an huyện Châu Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản gồm Huỳnh An Lợi, sinh năm 1991, cư trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Mai Hoàng Phan, sinh năm 2002, cư trú thôn Xuân Thành, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

02 đối tượng Huỳnh An Lợi (ảnh trên) và Mai Hoàng Phan (ảnh dưới) tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra, hai đối tượng khai nhận: vào đêm 3/9, Lợi cùng Phan đi xe mô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đến cửa hàng FPT Shop trên địa bàn Khu phố Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành để trộm tài sản. Hai đối tượng đã trộm 24 điện thoại di động hiệu Iphone, 02 máy tính xách tay, bỏ vào ba lô, chuẩn bị tẩu thoát thì bị người dân phát hiện, báo Công an. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ lại tài sản đã trộm và tẩu thoát.

Qua triển khai các biện pháp công tác, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Tiền Giang cùng Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt giữ 2 đối tượng, khi chúng đang lẩn trốn tại nơi cư trú vào 25/9.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Huỳnh An Lợi và Nguyễn Mai Hoàng Phan khai nhận: với thủ đoạn đột nhập tương tự, ngoài thực hiện vụ trộm cửa hàng FPT, Lợi cùng Phan còn thực hiện 6 vụ trộm khác tại các cửa hàng FPT trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin và ảnh: Thanh Việt