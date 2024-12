Bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng Kim Quang (Tiền Giang) giữa ban ngày

*** Bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang kiểm tra công tác chuẩn bị đón bằng công nhận Trường Chính trị Tiền Giang đạt chuẩn mức 1. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024. * Trung đoàn Bộ Binh 924 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức giao lưu kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Xã An Thái Đông huyện Cái Bè ra mắt xã nông thôn mới nâng cao. * Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng vi sinh trong trồng rau màu và hoa. * Công an các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh công tác cấp căn cước cho công dân theo Luật Căn cước. * Hội Cựu chiến binh huyện Tân Phước tổng kết công tác năm 2024. * Huyện Cai Lậy triển khai quyết định về công tác cán bộ. * Mô hình khởi nghiệp với tiểu cảnh nhà Miền Tây của 1 thanh niên tỉnh Bến Tre được biểu dương. * Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trương Hòa Bình và khiển trách bà Trương Thị Mai. * Doanh nghiệp lọc dầu tỷ đô duy nhất của Việt Nam lên sàn chứng khoán. * Đại gia thủy sản ở An Giang bỏ trốn ra nước ngoài, để lại khối nợ hơn 400 tỷ đồng. * Bắc Ninh họp với Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải mở rộng sân bay Gia Bình. * Năm 2024, cả nước có 80 người tử vong do bệnh dại. * Thành phố Hồ Chí Minh tăng số ngày nghỉ Tết cho học sinh. * Cô gái tử vong trong phòng trọ ở quận Gò Vấp – TPHCM, nghi bị sát hại cướp tài sản. * Các chuyên gia hiến kế để du lịch Đà Lạt mãi xanh: Hạn chế du lịch tự phát ở các khu vực hoang sơ. * Thời tiết ngày 14-12: Bắc bộ rét dưới 7 độ C, miền Trung mưa như trút nước, miền Nam mưa dầm. * Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNelD, người dân, bệnh viện đều hưởng lợi. * Người dân thành phố Thủ Đức phát hiện con Cu li quý hiếm trong vườn nhà. * Bắc Ninh giảm trên 300 lảnh đạo quản lý sau sáp nhập, tinh gọn, giải thể. * Bộ Công an phát động tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Ất Tỵ 2025. * Bình Dương: Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ giúp người tình hiếp dâm con gái 12 tuổi của mình. * Quân đội Mỹ phóng thành công tên lửa siêu âm. * Tàu chiến Mỹ lần đầu cập cảng Campuchia sau 8 năm. * Nga chuyển vũ khí khỏi Syria. * Tik Tok sắp bị gỡ tại Mỹ. * Ukraine cách chức Chỉ huy mặt trận Donetsk vì để mất nhiều lãnh thổ. * Hàn Quốc bắt 3 chỉ huy Quân đội và cảnh sát liên quan thiết quân luật.