Bắt đối tượng từ An Giang đến Tiền Giang lừa đảo mua bán gạo

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đinh Giang Tâm, sinh năm 1980, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đinh Giang Tâm tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận: vào ngày 15/3, Tâm điều khiển xe máy từ thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang đến thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, vào cửa hàng gạo Trúc Liêm tại ấp Lương Phú B, xã Lương Hoà Lạc do anh anh Nguyễn Văn Liêm làm chủ hỏi mua 02 tấn gạo, với trị giá 26 triệu đồng. Tâm yêu cầu anh Liêm giao đến cửa hàng gạo Quốc Quy, tại ấp Long Hoà A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho và thoả thuận khi gạo mang đến địa điểm giao hàng, sẽ thanh toán tiền.

Sau khi thoả thuận với anh Liêm, Tâm đến cửa hàng gạo Quốc Quy, do anh Trần Quốc Quy làm chủ và chào bán 2 tấn gạo với giá 19 triệu đồng, anh Quy đồng ý. Đúng lúc này, ông Liêm chở gạo tới giao cho anh Quy, thì Tâm yêu cầu ông Liêm giao thêm 2 tấn gạo nữa, rồi sẽ thanh toán tiền một lần cho cả 4 tấn.

Sau khi anh Quy thanh toán 19 triệu đồng theo thoả thuận ban đầu, Tâm lại yêu cầu anh Quy mua thêm 2 tấn gạo nữa và chuyển tiền vào số tài khoản do Tâm đưa sau khi nhận gạo.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Liêm tiếp tục đưa 2 tấn gạo còn lại đến giao, nhưng không liên lạc được với Tâm. Ông Liêm yêu cầu anh Quy nhận gạo và thanh toán tiền tổng cộng 4 tấn gạo. Lúc này, cả 02 mới biết bị lừa nên trình báo Công an.

Qua điều tra truy xét, khoảng 9 giờ ngày 11/5, Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt giữ Đinh Giang Tâm trên địa bàn phường 8, thành phố Mỹ Tho. Được biết Tâm từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Mỹ Tho thông báo: ai là bị hại của Đinh Giang Tâm, cần liên hệ Công an thành phố Mỹ Tho, gặp điều tra viên, Đại uý, Võ Thành Luân, số điện thoại 0946648951 để cung cấp thông tin, giúp Công an thành phố Mỹ Tho sớm điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc.

Tin và ảnh: Trọng Tín