Bắt đầu từ 17-11, Tiền Giang sẽ tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 16 -11, tỉnh ghi nhận 671 ca F0 mới (tăng 171 ca so với ngày 15 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 21.951 ca. - Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện số ca mắc tăng trở lại - Có 7 hộ nông dân huyện Tân Phú Đông được Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 150 con heo giống ngoại nhập, thay thế cho giống heo nội ở địa phương có xu hướng thoái hóa, dần dần giảm chất lượng. - Huyện Tân Phước đã phê duyệt hỗ trợ cho 4.805 lao động tự do bị mất việc làm theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 7 tỷ 207 triệu đồng - Liên đoàn Lao động Châu Thành tặng 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 300 triệu đồng, do công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ. - Tính đến ngày 15/11/2021, huyện Cai Lậy đã tổ chức tiêm vắc xin diện rộng cho 16/16 xã. Số lượng người tiêm tại địa phương khác là: 12.555 người, trong đó tiêm mũi 1 là 7.150 người, đạt hơn 96% - 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý đề nghị công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021...