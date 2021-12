Home | Recent Posts | Pages

Pháp luật

Bắt cờ bạc, phát hiện F0

(THTG) Qua tin tố giác của quần chúng, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 10-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Gò Công Đông, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền, tại khu đất trống thuộc ấp Hoà Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông.

Hiện trường vụ đá gà

Tại hiện trường, 47 đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật gồm 4 con gà, 02 cặp cựa bằng kim loại, 01 cân đồng hồ, tạm giữ 30 xe môtô, 30 điện thoại di động, trên 200 triệu đồng và 1 số vật dụng khác.

Lực lượng chức năng tiến hành test nhanh kháng nguyên Sar-CoV-2 cho các đối tượng. Kết quả có có 01 đối tượng dương tính.

Lấy mẫu xét nghiệm Sar-CoV-2, trong đó có 01 mẫu dương tính.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Gò Công Đông để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp ngành y tế địa phương tiến hành các biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin và ảnh: Trọng Tín