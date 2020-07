Bắt 02 đối tượng trộm tài sản và sử dụng trái phép chất ma tuý

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tiền Giang và Công an thành phố Mỹ Tho bắt giữ Ngô Minh Duy, sinh năm 2001 và Nguyễn Hoàng Tiến, sinh năm 1986, cùng cư trú xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành về hành vi trộm tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, đêm 20/7/2020, Công an huyện Chợ Gạo tiếp nhận tin báo về vụ trộm xe mô tô xảy ra trên địa bàn xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo. Qua xác minh, điều tra, Công an huyện đã xác định, bắt giữ Duy và Tiến cùng nhiều tang vật để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Ngô Minh Duy (ảnh trên) và Nguyễn Hoàng Tiến (ảnh dưới) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Tại cơ quan điều tra, Duy và Tiến đã thừa nhận hành vi trộm xe mô tô, sau đó đem giấu tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho. Công an huyện Chợ Gạo đã thu hồi xe. Duy và Tiến khai nhận trước đó, vào ngày 11/7, đã trộm 01 xe mô tô ở ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo đem bán cho Phan Thanh Tiến, sinh năm 1994, cư trú ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho với giá 3,5 triệu đồng.

Qua làm việc, Phan Thanh Tiến thừa nhận có mua của Duy và Tiến 08 xe mô tô các loại, đều không có giấy tờ, trong đó có xe của Duy và Tiến trộm vào đêm 11/7.

Ngày 22/7, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành khám xét nơi ở của Phan Thanh Tiến, thu giữ: 04 xe mô tô, 01 xe đã bị tháo rã; trong đó, có xe của Duy và Tiến trộm vào đêm 11/7; 10 xe mô tô cầm không giấy tờ, 13 biển số và 13 giấy xe mô tô các loại. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện 01 thanh kiếm, 01 cây súng bắn điện, 03 dao bấm, 01 gậy 03 khúc, nên giao công an xã Trung An thu giữ, xử lý. 19 xe mô tô Phan Thanh Tiến khai là của người khác đem đến sửa chữa, nhưng lại không xuất trình được giấy tờ, nên bị công an thành phố Mỹ Tho lập biên bản, thu giữ, điều tra, xử lý.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: Đặng Thanh

Nguyễn Hoàng Tiến và Ngô Minh Duy đều không nghề nghiệp, nghiện ma túy, thường tụ tập bạn bè, thuê nhà trọ để sử dụng trái phép chất ma túy. Mục đích trộm xe mô tô để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Trước khi bị bắt, cả hai đã tụ tập sử dụng ma túy tại một phòng trọ thuộc phường 9, thành phố Mỹ Tho. Riêng Hoàng Tiến đã có 01 tiền án về tội trộm tài sản.

Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra Phan Thanh Tiến, Ngô Minh Duy và Nguyễn Hoàng Tiến để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặng Thanh