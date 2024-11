Bão Toraji tăng cấp, giật tới cấp 16 và đang tiến nhanh vào Biển Đông

*** UBND tỉnh Tiền Giang thông báo về việc công bố Huyện Gò Công Đông đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024. * Căn cứ Quyết định số 18 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố: Huyện Gò Công Đông đủ điều kiện đề nghị xét, đề xuất công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 để tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân. * Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày thông báo đến hết ngày 20/11/2024. * Các ý kiến đóng góp gởi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. * Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho. * Sau thời gian này, nếu không có ý kiến đóng góp, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định theo quy định. * Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri ở huyện Chợ Gạo. * Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. * Trường Tiểu học và THCS Thiện Trí huyện Cái Bè tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới. * Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại xã Hiệp Đức huyện Cai Lậy. * Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Chương trình Việt Nam Xanh với nhiều hoạt động sôi nổi, thúc đẩy lối sống xanh, tiêu dùng xanh. * Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Quốc hội loạt chính sách mới về lương, tuổi nghỉ hưu cho nhà giáo. * Kiên Giang: Phát hiện 5 người chặt cây ở rừng đặc dụng Phú Quốc. * Long An: Camera ghi lại được hình ảnh 1 thanh niên tạt sơn vào kho lúa gạo ven quốc lộ 1. * Ông Nguyễn Văn Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. * Bắc Ninh: Kiểm tra toàn diện cụm Công nghiệp có 666 lô đất. * Bộ Quốc phòng chuẩn bị sẳn sàng máy bay trực thăng để ứng phó với bão. * Khánh Hòa: Các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý khối đá khổng lồ có nguy cơ sạt lở xuống đường ở Nha Trang. * Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần dự báo tác động kết quả bầu cử Mỹ, để có phản ứng chính sách kịp thời. * Hà Tĩnh: Phát hiện vợ vào phòng kín nghe điện thoại rồi rời khỏi nhà, chồng báo công an, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 100 triệu. * Quốc hội xem xét cho thí điểm mua bán vật chứng, tài sản liên quan đến các vụ án. * Bộ Lao động Thương binh và xã hội khảo sát, giám sát tình hình thưởng Tết tại các doanh nghiệp. * Xây dựng đường sắt kết nối với Trung Quốc giúp hàng Việt và nông sản xuất khẩu mạnh ra thế giới. * Mỹ cáo buộc Iran âm mưu ám sát ông Trump. * Ông Trum cho tỷ phú Elon Musk cùng điện đàm chung với Tổng thống Ukraine. * Nga, Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng ông Trump sẽ giải quyết nhanh bài toán Ukraine. * Người ủng hộ biểu tình đốt pháo sáng phản đối việc cổ động viên Israel bị tấn công ở Hà Lan.