Bão số 9 khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Trung Trung Bộ

*** Chủ tịch UBND huyện Cái Bè dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại ấp Mỹ Trung xã Mỹ Hội. * Huyện Châu Thành họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11. * Huyện Chợ Gạo bỏ phiếu thống nhất đề xuất xét công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. * Phó Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu phố 9 phường 4. * Năm 2024, huyện Châu Thành xây dựng 61 căn nhà Đại đoàn kết tặng cho người nghèo với kinh phí 3,6 tỷ đồng. * Công an xã Long Bình huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng. * Huyện Gò Công Tây tổ chức công bố quyết định và ra mắt xã Thành công đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Đại diện Bộ Tài nguyên và môi trường kiểm tra tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới tại huyện Tân Phú Đông. * 62 khu phố, ấp ở thành phố Gò Công đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. * Hội Cựu chiến binh huyện Tân Phước tổ chức tập huấn nghiệp cho cán bộ hội cơ sở. * An Giang: 5 người trong gia đình bị bắt vì chống lại đoàn cưỡng chế thu hồi đất. * Chất lượng không khí ở Hà Nội kém, gần trưa trời vẫn còn mờ đục. * Người dân huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre phải nhổ bỏ hàng ngàn chậu hoa cúc mâm xôi do không đơm bông. * Kiên Giang: Bắt người đàn ông làm giả con dấu, tài liệu rồi lẩn trốn suốt 14 năm. * Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra các cơ sở bán xe phân khối lớn không có giấy tờ. * Hoa hồng Đà Lạt tăng giá liên tục trước ngày Nhà giáo Việt Nam. * Đà Nẳng sẽ có thêm Trường Đại học Quốc tế. * Bà Rịa Vũng Tàu: Cưỡng chế 2 doanh nghiệp kinh doanh du lịch vì nhiều năm sử dụng đất vàng ở Bãi Sau. * 38.700 tỷ đồng mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận. * Đường Vành đai 4 ở thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn đường đến sân bay Long Thành. * Cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhận quà 1 tỷ, làm thiệt hại hơn 39 tỷ đồng. * Đồng Nai: xảy ra 1 ca tử vong do bệnh sởi. * Ngân hàng Nhà nước thông báo bán vàng 83,5 triệu đồng/lượng. * Cuối năm cẩn trọng với những chiêu trò lừa đảo mạo danh. * Mỹ và Philippines ký thỏa thuận chia sẽ thông tin tình báo quân sự. * Israel không kích mạnh Li Băng và Gaza. * Nga không kích dữ dội khắp nơi ở Ukraine. * Rộ tin ông Trunp sẽ đưa nhiều sĩ quan ra tòa án binh. * 7 người thiệt mạng do lở đất khi siêu bão Man – Yi tấn công Philippines. * New Delhi chuyển sang học online vì ô nhiễm không khí. * Hàng loạt khu vực ở Ukraine rung chuyển vì tên lửa.